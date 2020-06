Boletim epidemiológico de URÂNIA

NFORMATIVO da PREFEITURA DE URÂNIA

Boletim epidemiológico atualizado neste domingo (07/06).

Com muita tristeza registramos a terceira morte por consequências da Covid-19 no município. A vítima tinha 78 anos, possuía comorbidades e estava internada na UTI da Santa Casa de Jales.

Ao todo são 29 casos de Covid-19 confirmados até o momento pela Secretaria Municipal de Saúde de Urânia.

O momento é de conscientização. Use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento social e ao tossir ou espirrar, cubra a boca e nariz com o braço ou lenço descartável.