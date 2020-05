Bolsa Merenda começa ser entregue nas escolas municipais de Fernandópolis

Mais de 6 mil crianças da rede serão beneficiadas

Durante o período de suspensão das atividades presenciais na rede pública municipal de ensino, em decorrência das medidas de prevenção e combate ao contágio do novo Coronavírus, a Prefeitura de Fernandópolis vai garantir o direito à alimentação de todos os estudantes da rede municipal.

Desde a manhã desta quarta-feira, 27, as famílias que se enquadram como beneficiárias estão recebendo os cartões de alimentação. A entrega é feita na escola em que o aluno está matriculado.

Nesse primeiro repasse, o pagamento será retroativo a abril, portanto está sendo efetuada a entrega de R$ 140,00 por aluno no cartão, referente aos meses de abril e maio.

Possuem direito ao benefício 6.339 alunos matriculados na rede e as 126 pessoas atendidas na APAE. Até o momento foram efetuados cerca de 6 mil cadastros. As crianças ainda não inclusas poderão fazer a adesão na segunda chamada.

O repasse do dinheiro é feito para a empresa M&S que administra o cartão. Após o repasse, a empresa “carrega” os cartões e a família utiliza os créditos nos estabelecimentos credenciados na cidade.

“O Bolsa Merenda é um importante auxílio às famílias nesse momento de pandemia que estamos vivendo e que as crianças estão em casa. Buscamos, da melhor maneira possível, fazer o repasse e atender todos os nossos alunos da rede municipal”, comentou o prefeito André Pessuto.