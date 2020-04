Bolsonaro se reúne com Ministério e deve demitir Mandetta

O presidente Jair Bolsonaro vai reunir seu ministério à partir das 17 horas desta segunda –feira onde, provavelmente, demitirá o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, como vem prometendo em postagens nas redes sociais. Seu substituto deverá ser o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania que almoçou com Bolsonaro e os quatro ministros que despacham do Palácio do Planalto nesta segunda.

A expectativa é que a decisão seja publicada em edição extra do Diário Oficial da União após reunião do presidente com todos os ministros, entre eles Mandetta, convocada para as 17h.

O diagnóstico entre auxiliares do presidente é que a permanência de Mandetta no cargo se tornou insustentável após uma série de críticas do presidente à sua atuação no enfrentamento à Covid-19. Ele foi acusado por Bolsonaro de humildade na entrevista na última quinta-feira, e contrariou o presidente ao defender o isolamento e o distanciamento social para combater a disseminação da Covid-19.

