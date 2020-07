Bombeiros encontram corpo de menino a 100m da casa de Danilo

Cães farejadores do Corpo de Bombeiros encontraram, na tarde desta segunda-feira, o corpo de uma criança em estado de decomposição próximo do parque Santa Rita, em Goiânia. De acordo com a assessoria dos Bombeiros, o corpo foi localizado a 100 metros da casa onde morava Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, desaparecido desde o dia 21 de julho. O corpo está sob os cuidados da Polícia Civil para identificação.

A assessoria da PC informa que o cadáver estava em uma espécie de lagoa que fica na região.

No último sábado, câmeras de segurança de um restaurante na região do Terminal do Dergo, em Goiânia, registraram a passagem de de um garoto que parecia ser Danilo. No dia 21 de julho, o garoto disse à mãe que iria à casa da avó, por volta das 17 horas e sumiu.

No vídeo gravado no restaurante, o garoto carrega o que parece ser uma embalagem e conversa com funcionários, que disseram à polícia que o menino se apresentou como Danilo, de seis anos.

Os policiais mostraram o vídeo aos avós, que não se sentiram seguros confirmar que se tratava do neto.