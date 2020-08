Braga Netto está com Covid-19, diz Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, está com Covid-19, informou a assessoria da pasta nesta segunda-feira (3). Ainda de acordo com a equipe da Casa Civil, ele ficará em isolamento nos próximos dias.

Braga Netto tem 63 anos de idade, faixa etária que o coloco no grupo de risco para Covid-19. Em uma nota, a assessoria informou que ele está assintomático e passa bem.

O titular da Casa Civil é o sétimo ministro que se infectou com o novo coronavírus. O governo tem 23 pastas. Veja os ministros que já tiveram a doença:

O presidente Jair Bolsonaro também já teve Covid-19. Ele anunciou no dia 7 de julho que estava com o vírus. No dia 25 de julho, disse que tinha se curado curado.

Na semana passada, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirmou que contraiu a doença. Ela está em tratamento, na residência oficial do Palácio da Alvorada.

O ministro da Casa Civil, Braga Netto — Foto: Reprodução/TV Globo

Na quinta-feira (30), Braga Netto participou da entrega de uma medalha realizada no Minstério da Defesa, ao lado de outros ministros, entre os quais, Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Fernando Azevedo (Defesa) e José Levi (AGU).

Nota da Casa Civil

Leia a nota divulgada pela Casa Civil:

O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Braga Netto, recebeu nesta segunda-feira (3/8) a confirmação de que testou positivo para a COVID-19. O ministro passa bem e está assintomático. Ele ficará em isolamento até novo teste e avaliação médica. Até lá, continuará cumprindo a sua agenda de forma remota.