BRUNO E MARRONE, DIEGO E VICTOR HUGO, TRIO PARADA DURA E HUMBERTO E RONALDO NO VALENTIM RODEIO SHOW

O prefeito Adilson Segura anunciou recentemente a quarta edição do Valentim Rodeio Show. O evento será realizado no recinto de exposições ‘Maria Cavalin’, de 29 de abril a 02 de maio de 2020. Serão quatro noites de muita animação com shows de artistas renomados, além do rodeio profissional em touros.

No dia 29 de abril, primeiro dia da festa, tem show com Trio Parada Dura e a entrada é totalmente gratuita. Na quinta-feira, 30 de abril, a entrada será solidária, com a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade. A animação no palco ficará por conta de Humberto e Ronaldo.

Em 1º de maio (Dia do Trabalhador), o show será com uma das duplas de maior sucesso nacional, Bruno e Marrone. E no sábado, dia 02, será a vez de Diego e Victor Hugo subirem no palco de uma das melhores festas da região noroeste paulista.

O Valentim Rodeio Show será realizado pelo quarto ano consecutivo. “A festa será terceirizada, seguindo o mesmo formato dos últimos anos. Os dois primeiros dias serão de portões abertos, garantindo que toda população possa participar desta grande festa e exercer ainda a solidariedade, colaborando com as famílias carentes do nosso município”, destacou o prefeito.

Os ingressos da festa já estão disponíveis para venda e mais informações podem ser obtidas na página oficial do evento nas redes sociais – facebook.com/valentimrodeioshow

Em 2020, durante o Valentim Rodeio Show, será realizada ainda a primeira edição da POLOINTER – Feira do Pólo Moveleiro de Valentim Gentil, dando ainda mais visibilidade aos empresários da cidade. “Os empresários de Valentim Gentil terão espaço garantido nesta edição. Além de ser um incentivo, vai gerar empregos e movimentar a economia local”, disse o prefeito Adilson Segura.

