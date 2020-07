Burger King desiste de 2020 e antecipa o Natal

O Burger King representou a todos ao desistir de 2020 e antecipar o fim do ano para o mês de julho. Com gorrinho de Papai Noel no logo, a rede de fast food amanheceu nesta quinta-feira, 23, desejando feliz Natal para todo mundo.

A brincadeira faz parte de um ação de marketing da marca, que resolveu pegar carona nos desejos de cancelamento de 2020. Para marcar a data “natalina”, a rede ainda vai disponibilizar um menu especial comemorativo nos restaurantes físicos e também no delivery nos dias 24 e 25 de julho.

Fato é que o Burger King espelhou muito um sentimento coletivo e gerou um mar de memes! Veja os melhores comentários no Twitter: