CABRAS SOBEM EM TELHADO E CHAMAM ATENÇÃO DE MORADORES NO INTERIOR DE SP: ‘PENSEI QUE ERAM RENAS DE NATAL’

Uma situação inusitada chamou a atenção de moradores de Santa Cruz do Rio Pardo/SP na tarde da última quarta-feira (1º). Cabras subiram no telhado e quebraram telhas de uma casa no bairro São José.

Natalie Camilo dos Santos mora na frente da residência invadida pelos animais e contou ao G1 que a situação chamou a atenção dos moradores do bairro logo no primeiro dia do ano. “Pensei que eram renas de Natal”, brinca a vizinha.

De acordo com Natalie, os animais pertencem a um vizinho e ficam em um terreno baldio próximo ao local. “Para subir no telhado, as cabras pulam em uma edícula e escalam, como se fosse a montanha delas.”

Segundo a vizinha, a cena foi registrada depois que a dona da casa, que estava assistindo à televisão, percebeu problemas na antena parabólica e foi ver o que estava acontecendo.

A moradora também contou que não é a primeira vez que cabras invadem as casas da região, mas que um vizinho as tirou do telhado depois que os moradores ameaçaram chamar o Corpo de Bombeiros para levar os animais.

