Cachorrinho leva pão para a dona em Ilha Solteira

Um vídeo postado nesta semana por um dos proprietários de uma panificadora, que fica na zona sul de Ilha Solteira, e mostra um cachorro saindo do local carregando uma sacola com pães, viralizou nas redes sociais.

No vídeo uma senhora, provavelmente a dona do animal, entrega uma sacola com pães para o cachorro, que a segura pela boca e vai embora. A cena, de acordo com o proprietário do estabelecimento, é comum e se repete quase que diariamente.

Além de levar o pão, a informação é que o cachorro só atravessa a rua pela lombo-faixa utilizada pelos pedestres.

(ilhadenoticias)