Cadela encontra 6 kg de maconha em veículo apreendido pela PF

Oito tabletes inteiros e 7 fracionados de maconha, totalizando 5,7 Kg da droga, foram encontrados nesta terça-feira (26) pela cadela Lola, da Polícia Militar.



O entorpecente foi encontrado durante varredura com os chamados “cães de faro” no pátio de veículos apreendidos da Polícia Federal em Rio Preto. A maconha foi farejada pela cadela Lola, que integra a equipe de Ações Especiais de Polícia e Operações com Cães, na caixa corta-fogo do painel de um dos veículos.





O material apreendido foi encaminhado à Polícia Federal.

