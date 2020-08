Cai média diária de casos positivos de Covid-19 em Fernandópolis

Após mais de 13 semanas consecutivas registrando média alta de novos casos positivos de Covid-19, Fernandópolis inicia a semana com menos pacientes infectados no comparativo com as semanas anteriores. Nesta quarta-feira, 26, por exemplo, foram registrados mais 20 novos casos positivos, totalizando, 1.944 pessoas diagnosticadas.

Na soma dos três primeiros dias da semana, são 70 novos casos registrados, média diária de 23,33 para novos infectados. No comparativo com os primeiros três dias da semana passada que compreende o período entre 17 a 19 de agosto, foram registrados mais 114 novos casos, uma média de 38 por dia. Na semana anterior que compreende o período entre 10 a 12 de agosto, foram registrados mais 95 novos casos também nos primeiros três dias da respectiva semana, o que representa uma média de 31,67 casos/dia.

Mesmo com a variação para mais ou menos, a média para as semanas anteriores se repete tanto em relação ao total de casos registrados durante os três primeiros dias como para os sete dias de cada respectiva semana.

A Santa Casa de Fernandópolis divulgou na manhã desta segunda-feira, 24, o boletim da Ala de Síndromes Gripais, criada no início da pandemia para atender pacientes diagnosticados com Covid-19 ou com sintomas da doença.

Segundo o boletim desta segunda, 23 pacientes estão internados na ala. Desse total, 13 deles na enfermaria, dos quais, 10 já foram diagnosticados com Covid-19 e três aguardam pelo resultado do exame.

Na UTI, a situação é complicada e agora está com 10 pacientes internados, sendo que oito deles já testaram positivo para o novo coronavírus. A próxima atualização deve ocorrer na manhã desta terça-feira, 25 de agosto.

