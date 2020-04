Caixa Tem é atualizado pra melhorar acesso ao auxílio emergencial

A Caixa anunciou na noite desta sexta-feira (24) a liberação de uma nova versão do Caixa Tem, aplicativo que dá acesso ao auxílio emergencial para quem tem a conta-poupança digital da Caixa. A medida promete melhorar a utilização dos serviços disponíveis no aplicativo.

De acordo com o banco, foi ampliada a capacidade de acessos simultâneos, “disponibilizando uma previsão de atendimento aos usuários que não conseguirem acesso imediato, nos horários de maior utilização”.

Desde o lançamento do programa do auxílio emergencial, trabalhadores relatam dificuldades em acessar o aplicativo Caixa Tem e movimentar o valor do benefício. Segundo a Caixa, a atualização do aplicativo pretende agilizar a navegação na plataforma.

Quem ainda tiver dificuldades no acesso deve atualizar o aplicativo nas lojas Google Play (para celulares Android) e Apple Store (para iPhone e iPad). Outra opção é tentar acessar o aplicativo em outro horário.

A partir de segunda-feira, o Caixa Tem ganhará mais uma funcionalidade: liberar o saque do auxílio emergencial direto na boca do caixa, nos caixas eletrônicos e nas lotéricas. Só por ele será possível receber o código exigido para a operação.

Para evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, expondo funcionários e clientes ao risco de contágio do novo coronavírus, a Caixa estabeleceu um calendário de saque, que obedece o mês de nascimento do beneficiário.

Confira o calendário de saques:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

