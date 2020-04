Câmara de Fernandópolis vota hoje auxílio de R$ 70 aos estudantes

Vereadores de Fernandópolis analisam na sessão desta terça-feira, dia 07, uma proposta do executivo que permite o pagamento de R$ 70 reais a cada aluno da rede pública municipal de ensino, como um complemento, além dos kits alimentação já definidos pela Secretaria de Educação.

O auxilio deverá ser paga no último dia útil de cada mês em que o aluno em que o aluno estaria dentro do período de suspensão das aulas determinadas como medida de segurança para evitar a proliferação do coronavírus.

A Prefeitura de Fernandópolis poderá optar pelo kit ou pelo pagamento em dinheiro, dependendo da situação do aluno que dever ser cadastrado no Programa Bolsa Família e BPC.

A sessão da Câmara terá início às 12h00 e será transmitida ao vivo pela rádio TEC FM e pela página oficial da Câmara Municipal de Fernandópolis no Facebook.

Rn