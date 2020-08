Câmera flagra cliente arrancando cabelo e colocando em lanche antes de reclamar a vendedor

O dono de uma banca de lanches, em Mandaguaçu, no norte do Paraná, foi surpreendido ao ver imagens gravadas pela câmera do estabelecimento, que registrou uma cliente puxando o próprio cabelo e colocando no cachorro-quente que havia comprado.

Em seguida, como mostram as imagens, a cliente se dirigiu ao vendedor e empresário para reclamar que havia encontrado cabelo no lanche, e pediu um segundo cachorro-quente, como compensação.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (11).

Ainda segundo o comerciante, ao mostrar o cabelo, a cliente já tinha comido quase todo o lanche. Mesmo assim, ele disse que fez outro sanduíche para ela, que comeu inteiro.

“Eu acho que deu na cabeça dela: ‘cara, eu não vou pagar esse lanche’. A atitude que ela fez eu perdoo, mas é lamentável. Espero que ela não faça novamente”, disse.

A cliente pagou somente pelo segundo lanche.

Câmeras flagram cliente arrancando cabelo e colocando em lanche antes de reclamar a vendedor — Foto: Reprodução/RPC

O vendedor disse que ficou intrigado com a reclamação, considerando o fato de que ele é careca e trabalha com boné ou proteção na cabeça. Ele contou que somente ao conferir a imagem da câmera de segurança, descobriu o que aconteceu.

Ao comentar a situação, ele enviou um recado para a cliente: “Se você estiver por aqui, venha pagar o lanche que você comeu. É o certo, né”.

Vendedor conta que estranhou reclamação de cliente sobre cabelo no lanche, em Mandaguaçu — Foto: Reprodução/RPC

