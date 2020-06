Câmera registra babá agredindo criança de três anos no interior de SP

Ao instalar uma câmera de segurança em um dos quartos de um residência, a família flagrou nas imagens uma cuidadora agredindo uma criança de três anos. A agressão aconteceu em Mirassol no interior paulista.nullPUBLICIDADEnull

Nas imagens, a babá foi registrada dando um tapa no braço da criança, que estava em um colchão no cômodo. Na sequência, a vítima grita e permanece deitada por algum tempo.

Com isso, a cuidadora volta ao quarto e com um objeto na mão, ao que parece um chinelo, e coloca um pano na frente na boca da menina para abafar o choro.

Em seguida, a agressora sai do local, mas volta e leva a criança para outro lugar da residência.

Ao G1, a mãe da criança afirmou que a mulher de 30 anos foi acolhida pela família depois de perder o emprego, passou a morar na casa e, ao longo do dia, estava cuidando da filha. Ela não recebia salário.

A instalação da câmera foi feita após a criança apresentar comportamento diferente do habitual.

“Eu comecei a ver as imagens gravadas pela câmera e vi as agressões. Nós queremos Justiça pelo que foi feito com minha filha”, diz a mãe ao portal.

O caso está sob investigação da polícia civil. Em depoimento, a cuidadora relatou que “alguns dias acabou ficando nervosa com a criança porque ela fazia pirraças, então acabou a pegando com um pouco mais de força e desferindo algumas chineladas”.

Além disso, ela afirma que “a criança chorava muito alto, então algumas vezes também tentou tapar a boca dela”.