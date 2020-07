Caminhão canavieiro cruza pista, provoca acidente e mata pai e filha

Um acidente registrado nesta quinta-feira (9) à noite, na Rodovia Alberto Lahos de Carvalho, que liga Catanduva/SP a Novais/SP, matou pai e filha. O acidente aconteceu no quilômetro 5 da rodovia.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas trafegavam pela pista em uma caminhonete, quando um caminhão canavieiro cruzou a pista.

Sem tempo de frear, a caminhonete atingiu a lateral do caminhão violentamente.Com o impacto, o pai, Nerivaldo Aparecido de Castro, 56, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A esposa, de 53 anos, e a filha do motorista foram socorridas, mas a adolescente, Sofia de Paula Castro, de 16 anos, acabou morrendo.A mulher quebrou um dos braços e segue internada no Hospital Padre Albino, em Catanduva. A família morava em Embaúba/SP.O trecho foi periciado e o acidente será investigado.

FONTE: Informações | sbtinterior.com