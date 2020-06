Caminhão tomba em rodovia e impede trânsito; veja vídeo

Uma carreta tombou na manhã desta sexta-feira (19) no trevo de Talhado. Segundo informações da polícia ninguém se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 10h30 e o acesso da avenida Danilo Galeazzi para a BR-153 está impedido por conta da carga espalhada na via, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Em vídeo gravado pelo presidente da Associação dos Açougueiros, Jorge Carlos dos Santos, que estava no local no momento do acidente, ele pede pela reabertura do trecho.

O presidente da associação também grava vídeo ao lado do motorista do caminhão, que seguia para Rolândia (PR). De acordo com o vídeo, a carreta tombou e puxou o cavalo do veículo.

Uma manifestação está sendo organizada para pedir pela reabertura do trecho. Será realizada às 10h deste sábado (20) no trevo de Talhado. De acordo com o organizador a expectativa é que mais de 100 pessoas vão até o local.

