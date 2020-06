Caminhoneiros jalesenses estão desaparecidos em Brasília

A família do jalesense Emerson Luis Gazola, 46 anos, procura pelo caminhoneiro que está desaparecido. De acordo com informações da filha, o último contato com ele foi na noite do último sábado, 30, por volta das 20h40.



“Ele tinha parado o caminhão no pátio do posto Chaves, em Brasília. O caminhão tem rastreador e da pra acompanhar tudo. Por volta da 00:10 a porta do caminhão foi aberta e por volta das 2:50 o rastreador dele parou de funcionar, o do amigo dele parou por volta das 4. Até agora sabemos que foi roubo (ele estava carregado de pluma) e que o rastreador foi encontrado jogado na rodovia. Acharam rastros de equipamentos do caminhão em Hidrolândia e não temos notícias nenhuma dele ainda!”, contou.





O telefone para contato para quem possa contribuir com informações é o (17) 99764-7288.



ATUALIZAÇÃO



A família do jalesense Agnaldo Paulino informou que ele também esta desaparecido. Ambos estavam juntos. Informações podem ser passadas através do telefone (17) 99609-9767.

rn