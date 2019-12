CAMPANHA PARA AJUDAR O CONHECIDO “BORBOLETA”

Lutando contra problemas de saúde, “Borboleta” pede ajuda🤲

Incumbidos da responsabilidade social e do amor ao próximo, o Votunews divide com todos à necessidade do Professor de Educação Física, icônico músico e percussionista, Ailton Rosa de Assis, carinhosamente conhecido como “Borboleta”, que está passando por um período complicado em sua vida e pede ajuda da população votuporanguense.

Após uma semana internado na UTI da Santa Casa de Votuporanga, para se recuperar de um problema de saúde, “Borboleta” enfrenta também uma necessidade financeira e por isso, pedimos encarecidamente quem puder ajudá-lo com doações: alimentos, produtos de higiene e limpeza, dentre outros, podem encontrá-lo na Rua China, nº 1105, no bairro Parque Das Nações, em Votuporanga/SP – ou pelo telefone (17) 99705-3696.

CONTA BANCÁRIA: Caixa Econômica Federal: Agência 0364 – 3761335-9

Ailton Rosa de Assis.

