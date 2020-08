Cantor Nahim é ameaçado por resgatar cães de rua

TV Fama

O cantor Nahim disse com exclusividade ao TV Fama nesta quinta-feira (20) que chegou a receber ameaça por desenvolver um trabalho de resgate de cães abandonados. No entanto, segundo ele, este tipo de intimidação não irá fazê-lo parar com o trabalho de retirada dos animais das ruas.

“Não tenho medo. Isso me motiva cada vez mais a defender esta “molecada”, completou.

Nahim disse que não costuma dar dinheiro para ajudar as Ongs que também fazem este tipo de trabalho. “Eu ajudo com tudo. Eu vou, entro em lixão… dinheiro eu não dou. Gente que se diz protetor: eu retiro das ruas, eu cuido, eu vacino eu vermifugo tudo bonitinho aí em coloco para adoção”, disse.

Recentemente, o cantor foi verificar uma denúncia de abandono, mas na verdade, segundo ele, era uma fake news. A informação era de que um senhor havia morrido de covid e, por conta disso, os filhos haviam soltado os cães na rua. A história, segundo Nahim, não foi assim.

“Não era nada disso. O senhorzinho infelizmente faleceu de causa de doença que ele já tinha, um senhor de 92 anos. Filhos já tinham falecido antes, a esposa também, então os cachorros ficaram dentro da casa. Os vizinhos com tanto latido os soltaram na rua. Então, resgatamos os filhotes e foram para adoção. Pessoal, nem tudo que aparece lá (redes sociais) é verdade. 80% é mentira”, finalizou.