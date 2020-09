Cão é pintado de tigre e gera revolta na web

Portal do Holanda

Um cão foi visto andando na rua com o corpo todo pintado nas cores laranja com listras pretas e chamou a atenção das pessoas por ter ficado muito parecido com um tigre. O caso aconteceu na Malásia e ganhou repercussão no mundo inteiro.

A Associação de Animais do país, chamada de “The Persatuan Haiwan Malaysia”, pede que os moradores da área informem se o animal possui dono ou que denunciem quem fez essa maldade. Isso porque, apesar de parecer engraçado, mas o uso de tintas em animais é considerado crime, já que alguns tipos de tinta podem ser tóxicos e muito prejudiciais à saúde do pet.

O caso repercutiu nas redes sociais e causou revolta nos internautas. “A expressão dele parece tão triste, que vergonha disso!”, “Isso me deixou muito irritado. Coitadinho”, foram alguns dos comentários na publicação da associação.