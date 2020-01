CAPOTAMENTO NO MATO GROSSO DO SUL DEIXA 5 MORADORES DE VOTUPORANGA FERIDOS

ACIDENTE OCORREU NA BR-040, ENTRE CHAPADÃO DO SUL/MS E PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS; DOIS SOFRERAM FERIMENTOS MAIS GRAVES.

Na manhã desta segunda-feira (6), um acidente de trânsito foi registrado na BR-060, no trecho entre Chapadão do Sul/MS e Paraíso das Águas/MS.

De acordo com informações, cinco moradores de Votuporanga/SP, estavam em uma Chevrolet D-40, cabine dupla, que ainda por motivos desconhecidos acabou por capotar sobre a via.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado para atendimento da ocorrência e, no local encontrou: Pedro Barbosa Pena, 66 anos, com ferimentos graves; Rafael Renato de Arruda, 31 anos, com ferimentos graves; João Carlos da Silva Vieira, 50 anos; Ramão Eloi Rodrigues, 54 anos e Valdemir Elias Queiroz, com 67 anos; com ferimentos diversos.

Ainda de acordo com informações, um sexto homem identificado como sendo “Alan”, estava pelo local, no entanto sem ferimentos e, contou que todos trabalham em uma empresa de currais pré-moldados e saíram de Rio Verde de Mato Grosso/MS, rumo a Votuporanga.

A Polícia Militar esteve no local e auxiliou os bombeiros no controle do trânsito, permitindo a passagem de um veículo de cada vez, pelo acostamento.

A Polícia Civil esteve no local e periciou o cenário devendo emitir laudo apontando as causas do acidente.

FONTE: Informações | Jovemsulnews (Norbertino Angeli)

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...