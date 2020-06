Captação de órgãos para transplantes é realizada na Santa Casa

A Santa Casa Fernandópolis realizou na terça-feira, dia 2, captação de múltiplos órgãos para transplantes. A operação contou com o apoio dos profissionais da OPO -Organização de Procura de Órgãos – do Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A doadora foi uma paciente, de 56 anos, que estava internada e teve diagnóstico de morte encefálica após a realização de protocolos específicos. A família, em generoso gesto de amor ao próximo, autorizou a doação de orgãos.

O procedimento durou cerca de 3 horas, para a retirada do coração, fígado e córneas. O procedimento contou com a coordenação da CIHT – Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes – da Santa Casa Fernandópolis, além da participação da equipe do Hospital de Base.

É a segunda captação de órgãos que ocorre na Santa Casa em menos de 60 dias. No dia 26 de abril, foram captadas as córneas, rins e o fígado de um homem de 55 anos.

O Brasil é referência mundial na área de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o País são financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamentos e medicamentos pós transplante, pela rede pública de saúde.

Para ser doador de órgãos e tecidos, não é necessário deixar nada por escrito; basta avisar sua família, dizendo: “Quero ser doador de órgãos”. A doação de órgãos e tecidos só acontece após a autorização familiar documentada. Quando a pessoa não avisa, a família fica em dúvida. Para tirar dúvidas sobre o processo de doação ou assumir publicamente seu desejo de ser um doador, basta acessar o site www.abto.org.br, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos.

