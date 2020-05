Carreata com carrões para celebrar aniversário de criança acaba em confusão

Sem poder organizar uma festa de aniversário para o filho devido ao coronavírus, um pai chamou seus amigos proprietários de carros premium para passar na frente de sua casa – no estado do Texas (EUA) – fazendo barulho para que a criança se divertisse.

A carreata passou pela vizinhança uma vez e foi aparentemente bem recebida por todos os residentes. No entanto, na segunda passagem do grupo pelo local, havia uma exceção. Uma mulher simplesmente parou na frente da rua para impedir que os carros seguissem o caminho, já que estava descontente com o barulho. Tudo foi gravado por um YouTuber.

E, de fato, o som de vários carros de performance passando na frente da sua casa pode incomodar. No entanto, a confusão acabou escalando, os ânimos ficaram exaltados e a polícia foi chamada após o bloqueio do trânsito e uma grande discussão que quase acabou em briga.

Com o problema, o grupo manobrou os carros na contramão e foi embora. Em seguida, parados em um posto, eles viram vários carros da polícia chegando à vizinhança e retornaram lá para ver o que havia acontecido. Testemunhas disseram que duas a três pessoas foram presas, com a mulher sendo uma delas. Quando a câmera se aproxima ela ainda conversa com os policiais, que pedem para que as pessoas se afastem.