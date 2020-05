Carrefour vai capacitar 25 mil profissionais de TI de graça. Inscreva-se

O Grupo Carrefour fechou parceria com a plataforma de educação Digital Innovation One para oferecer 25 mil bolsas de estudo em cursos de tecnologia, com chance de emprego.

São dois programas de treinamento (bootcamps): um organizado pela rede varejista da empresa para formar desenvolvedores backend e outro para capacitar desenvolvedores fullstack promovido pelo Banco Carrefour.

As aulas serão lideradas por profissionais da empresa e os bootcamps podem ser uma porta de entrada para trabalhar no Grupo Carrefour porque os melhores alunos poderão ser recomendados para contratação.

Entre as tecnologias que serão ensinadas por meio da parceria, destacam-se o HTML, CSS, JavaScript, Java, .NET, Angular e Node.js, utilizadas tanto na na varejista quanto no banco Carrefour. Os bootcamps reúnem 96 horas de conteúdo.

Os dois cursos dão direito a certificado. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio pelos links Backend Developer Carrefour e Fullstack Developer Banco Carrefour

“Identificamos que a área tecnológica vai gerar grandes oportunidades e, por isso, nos juntamos com a Digital Innovation One para promover essas bolsas diz, em nota, Paulo Henrique Farroco, CIO do Carrefour.

Na opinião do CIO e COO do Banco Carrefour, Jose Manuel Silva, diz que a parceria com a plataforma de educação online é benéfica porque estimula a troca de ideias. “Além de criar e executar rápido sempre pensando em nossos clientes, nós nos colocamos um outro desafio importante, que é estar aberto para trocar ideias e experiências com a comunidade. Por isso, tudo o que poderemos aprender nessa parceria com a Digital Innovation One será, sem sombra de dúvida, um ativo enorme para todos nós”, diz.