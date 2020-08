Carreta desgovernada desce rua de ré e carga fica esparramada no Parque Industrial II em Jales

Uma carreta desgovernada desceu de ré por cerca de 15 metros e assustou os trabalhadores de empresas localizadas na rua Eduardo Luiz Rosa, no Parque Industrial II em Jales na tarde desta sexta-feira, 28 de agosto. O bitrem só parou quando atingiu a sarjeta e ficou atravessado na rua.

Segundo as informações obtidas pela reportagem do FocoNews, ninguém ficou ferido. A carreta estava carregada com milho, que ficou esparramado pela rua e também pela calçada.

FocoNews