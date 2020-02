Um casal de adolescente que teriam fugido de casa no último sábado, dia 15, foi localizado em uma residência no próprio distrito de Dulcelina, no município de Pedranópolis, região de Fernandópolis.

A Polícia Militar e agentes do Conselho Tutelar estiveram no local e levaram os menores de 15 e 17 anos até Pedranópolis onde foi registrado boletim de ocorrência.

O fato foi registrado nesta segunda-feira, dia 17.

Rn