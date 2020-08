Casal é preso ao tentar fugir com cabra roubada em moto

A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba prendeu na manhã deste sábado (15), no município de Sobrado, um casal acusado de furtar uma cabra e tentar fugir levando o animal em uma motocicleta.

Os polícias abordaram uma motocicleta com um casal transportando uma cabra na BR 230, no município de Sobrado. A cena inusitada chamou a atenção dos policiais. No momento da abordagem, a motocicleta era conduzida por uma mulher de 23 anos. Aos policiais, o casal informou que havia comprado a cabra em feira. Porém, em muitos momentos eles entraram em contradição.

O proprietário de um sítio localizado na zona rural de Pilar procurou a Unidade da PRF em Café do Vento informando que um casal havia Furtado uma cabra de sua propriedade e fugido. O mesmo casal também é suspeito de ter furtado outro animal na mesma propriedade na noite de ontem, sexta-feira (14). Eles parecem em filmagem de circuito interno levando o animal na motocicleta.

O passageiro da moto que carregava a cabra, um homem de 20 anos, já foi preso por arremessar drogas para dentro do presídio Serrotão, Campina Grande. O casal o confessou o crime, foi detido e conduzido à Polícia Civil. O verdadeiro proprietário do animal compareceu à delegacia, apresentou as imagens das câmeras de segurança e recuperou o animal furtado.