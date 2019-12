Casal é preso por tráfico na periferia de Fernandópolis

Um casal foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis durante patrulhamento na rua dos Ipês, ao lado do Conjunto Habitacional Wilfredo de Souza Nazareth, zona norte de Fernandópolis.

Segundo informações da PM, o casal saia apressadamente do Bloco 1ª do Conjunto Habitacional quando foram abordados em atitude suspeita. O casal F. G.l S. S, vulgo Pia e A. C. A.A, conhecidos no meio policial.

A mulher ficou impaciente e pediu pra levar o cachorro até o apartamento que já estava com a porta aberta. Durante revista no local os PMs encontraram dentro do guarda roupa, 23 porções de maconha, prontas para a venda, além de um tablete de maconha que seria fracionado.

Em cima do mesmo móvel, foi encontrado sete porções de crack, também prontos para serem comercializadas. Na cama do casal foi localizada a quantia de 100 reais. A mulher novamente indagada, disse que toda droga encontrada era para uso e principalmente a maconha era usado com fins medicinais porque sofre de convulsão.

Os dois foram levados ao Plantão Policial onde ficaram presos.

