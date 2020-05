Casal preso após denúncia anônima é condenado pela Justiça

O juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou um casal votuporanguense por tráfico de drogas. C. de J. S e J. dos S. foram presos em flagrante, no ano passado, pela Polícia Militar, com várias porções de entorpecentes, após uma denúncia anônima.



De acordo com os autos do processo, a Polícia Militar fazia ronda quando recebeu comunicações anônimas sobre o tráfico de drogas na rua Antônia Capobianchi, no bairro Boa Vista II. Os militares estão se deslocaram para o local e ao se aproximarem do endereço viram os dois suspeitos que ao avistarem a viatura demonstraram nervosismo.



Em busca pessoal os policiais encontraram R$ 221 e ao ser questionada, J. dos S. confessou que havia drogas escondidas dentro de casa. Em vistoria ao imóvel foram encontradas, dentro de um fogão, um prato com resquícios de droga, uma balança de precisão, 11 pinos e um pacote maior de cocaína, além de 20 porções de crack e três invólucros de maconha, prontos para venda.



“Interrogado no fim da audiência, C. de J. S refutou a versão dos policiais, alegando que eles ‘passaram e já foi entrando dentro da casa, e pegou até eu cheirando” (sic). Alega que a droga encontrada seria para seu consumo, enquanto o dinheiro apreendido pertencia à filha da companheira, para pagar o talão de água e luz. Quanto à balança de precisão, disse que a utilizava para pesar o entorpecente, afim de que não fosse ‘passado para trás’. J. dos S. também disse que a droga era para consumo. Mentiram, valendo-se do direito constitucional que não os compromete com a verdade. Justificativas inconsistentes, que afrontam as provas”, disse o magistrado.



C. de J. S está preso desde o flagrante e deverá cumprir cinco anos e dez meses de reclusão. Já para J. dos S., as sanções derradeiras serão de um ano e oito meses de reclusão em regime inicial aberto.



Disque denúncia



Na semana passada, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) divulgou um pedido de apoio à população no combate ao tráfico de drogas em Votuporanga. O comunicado, espalhado pelas redes sociais, disponibiliza os números 3422 – 5300 e 197 para denúncias anônimas, que depois serão apuradas pelos investigadores da especializada.



O material afirma que o êxito do trabalho de investigação depende do apoio da sociedade que pode e deve denunciar a ação de criminosos.





“A equipe de policiais civis da Dise de Votuporanga tem levado muitos traficantes para atrás das grades. E esse trabalho precisa, cada vez mais, do apoio da comunidade. Para isso, existe o Disque Denúncia 197 – um serviço destinado a mobilizar a sociedade na luta contra o crime e a violência em Votuporanga e região”, diz a nota.

rn