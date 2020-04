CASAL QUE CONTRAIU CORONAVÍRUS EM FERNANDÓPOLIS ESTÃO CURADOS

Dois dos cinco casos confirmados positivo para coronavírus em Fernandópolis já se recuperaram e estão até fora do isolamento social. Um homem de 55 anos que contraiu a doença em São Paulo quando voltava para Fernandópolis e esposa, 47, optaram pelo exame PCR no laboratório Paulista, depois que os sintomas iniciaram.

O profissional liberal contou a reportagem que foram os três dias mais horríveis que já passou. “Achei que ia morrer, não estava mais suportando a situação e por três vezes quase tive que ir para Santa Casa”, disse.

O casal não precisou ser internado, o tratamento e as orientações foram domiciliar, acompanhado pelo médico infectologista Márcio Gaggini, responsável pelo CADIP – Centro de Atendimento às Doenças Infecciosas e Parasitárias da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Fernandópolis.

Os dois entenderam a gravidade do contágio e seguiram a risca o isolamento social para evitar que familiares fossem infectados.

Depois deles, vieram mais três casos confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz e não há nenhuma relação de transmissão dos dois primeiros casos, já que não tiveram nenhum contato e não se conhecem socialmente.

O casal ainda é voluntário no Hospital Sírio Libanês nas pesquisas onde o uso o do sangue de pacientes curados são analisados a partir do plasma para um tratamento experimental contra o Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

