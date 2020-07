Casal vence Covid-19, câncer e quimioterapia e comemora 46 anos de casamento

Quando Janice e Robert Beecham firmaram o compromisso do “na saúde e na doença” eles realmente falaram sério!

Eles completam 46 anos de casados agora em 2020 e, quando estava tudo certo para vibrar pela união, parece que o universo inteiro queria o contrário.

Só que os dois foram firme e forte e ultrapassaram uma onda de Covid-19, câncer e quimioterapia… e juntos!

Agora, eles estão livres de todos os problemas e tiveram motivos de sobra para festejar.

Deixa eu te contar essa história!

Diagnósticos

No início do ano Janice recebeu a notícia que estava com um câncer no ovário e um na mama.

Mesmo sabendo que o tratamento iria afetar muito a sua boa saúde, ela não fraquejou e se manteve firme e positiva com a sua recuperação.

Em março, após realizar um teste, Robert descobriu que estava com a Covid-19 e, por orientação médica, se manteve internado em um hospital de Dallas (EUA).

Enquanto Robert estava no hospital, Janice passou pela cirurgia de retirada do câncer de mama. Poucas semanas depois ela também testou positivo para a Covid-19, o que a impediu de seguir com a quimioterapia.

Contra todas as probabilidades

A vida de Janice e Robert estava uma loucura, não é?

Mas, sabe o que fortaleceu os dois? O amor que um sentia pelo o outro e o fato de não deixarem de acreditar que estariam juntos no dia mais especial da relação deles!

E contra todas as probabilidade eles conseguiram!

Janice e Robert, que são namorados desde o ensino médio, ultrapassaram toda essa má fase juntos e fortes. Eles se recuperaram completamente da Covid-19, Janice pôde concluir as sessões de quimioterapia e está totalmente livre do câncer.

Eu imagino como esse 46º aniversário de casamento dos dois não deve ter sido muito especial!