Casos positivos de coronavírus em Estrela d’Oeste sobem para 63, cidade acende alerta

Os casos de coronavírus confirmados aumentam a cada dia na região noroeste paulista. Nesta quarta-feira, 17 de junho, Estrela d’Oeste registrou o aumento de 13 novos casos em 24 horas. Com isso, o município alcança a marca de 63 positivos.



Barreiras sanitárias foram feitas nas entradas da cidade e o município entra em um momento delicado com o aumento também no número de suspeitos. Foram registrados ainda três óbitos por consequências da Covid-19.

Foconews