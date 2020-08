Chadwick Boseman, ator de ‘Pantera Negra’, morre de câncer aos 42 anos

Morreu o ator Chadwick Boseman, aos 42 anos, vítima de um câncer no cólon. De acordo com a assessor Nicki Fiovarante, em entrevista à Associated Press, o ator faceleu em casa, em Los Angeles, onde morava com sua família.

Boseman interpretou os ícones negros como Jackie Robinson e James Brown antes de encontrar a fama como ícone do filme Pantera Negra, no universo cinematográfico da Marvel.

Em comunicado, a família informou que Boseman lutava contra o câncer há quatro anos.