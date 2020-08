Chapeiro transporta drogas pra pagar dívida com tráfico e é preso

SBT Interior

Um chapeiro, de 27 anos, foi preso em flagrante com drogas nesta quinta-feira (6), na rodovia Marechal Rondon, em Andradina (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o homem que mora em Cajuru (SP), foi abordado em uma fiscalização de rotina.

Ele não soube explicar qual era o motivo da viagem, o que levantou suspeitas.

Em vistoria no carro com placas de Botucatu (SP), os policiais encontraram um fundo falso no assoalho com 74 tijolos de maconha de vários tamanhos.

Sobre o tanque de combustível e o assoalho do porta-malas, os policiais encontraram ainda 12 pacotes de skank (uma super maconha).

Para uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) o chapeiro contou que levaria a droga de Ponta Porã (MS) até Bauru (SP).

Ele contou ainda que estava fazendo o transporte por causa de uma dívida de aproximadamente R$ 5 mil que ele tem com os traficantes.