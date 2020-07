Chocante: população tenta roubar gasolina e caminhão acaba explodindo; imagens fortes

O acidente ocorreu quando dezenas de pessoas saqueavam o caminhão-tanque que capotou quando viajava entre as cidades de Barranquilla e Santa Marta, no Caribe colombiano

Ao menos sete pessoas morreram e outras 49 ficaram feridas na explosão de um caminhão-tanque carregado de gasolina, nesta segunda-feira (6), na Colômbia. As pessoas tentavam saquear o combustível quando uma nuvem de chamas engoliu quem estava por perto.

O caminhão tombou na estrada que liga Barranquilla à cidade de Ciénaga, no departamento de Magdalena, no litoral norte do país.

O presidente Ivan Duque publicou em sua conta de twitter uma mensagem de solidariedade aos familiares das vítimas. “Estamos analisando as causas do mesmo e daremos informações nas próximas horas”, finalizou

