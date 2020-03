Choque entre duas carretas é registrado em Santa Salete

Duas carretas se chocaram neste domingo, dia 8, por volta das 6h30, dentro do município de Santa Salete, região de Santa Fé do Sul.

Uma das carretas carregada com gado bateu contra a traseira do outra que seguia no mesmo sentido. Informações de populares apontou que a carreta da frente ainda arrastou a outra por cerca de 300 metros.

O motorista que bateu na traseira quebrou a perna e o veículo ficou completamente destruído.

Uma das carretas é de Santa Salete e ainda permaneceu por muito tempo no local com o gado, a outra seguiu viagem, ainda as informações dão conta que um terceiro veículo também se envolveu no acidente, sem gravidade.

Rn