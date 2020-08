Ciclista de 36 anos morre após grave acidente em Jales

Foco News

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta e uma Saveiro foi registrado ainda no dia 10 de julho, por volta das 15h20 na Estrada do Ribeirão Lagoa em Jales.

De acordo com as informações, foi identificado que a condutora da bicicleta sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhada para atendimento médico.

No entanto, no dia 3 deste mês de agosto, ela não resistiu as complicações decorrentes do acidente e faleceu. Foi registrado um boletim de ocorrência e uma pericia foi requisitada sobre os fatos.