Ciro Pessoa, da banda Titãs, morre após contrair coronavírus

Nesta terça-feira (5), morreu o músico Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda de rock Titãs. A informação foi confirmada por familiares do artista nas redes sociais.

A ex-mulher de Pessoa, Isabela Johansen, revelou que ele estava lutando contra o novo coronavírus. “O corpo será cremado e assim que essa fase chegar ao fim faremos um grande show em sua homenagem, pois é isso o que ele queria”, escreveu ela no Facebook.

Nas redes sociais, Branco Mello também prestou uma homenagem ao amigo: “Estou profundamente triste com a partida do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro Pessoa. Foi dele a ideia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 para fazermos uma banda de rock.. Siga em paz, querido Ciro. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz…”, escreveu, citando a letra de “Sonífera Ilha”, um dos sucessos dos Titãs coescritos por Pessoa.

