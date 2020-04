Cisarf homologa concurso e convoca técnicos de enfermagem

Todas as etapas de avaliação estão encerradas

O Cisarf (Consórcio Intermunicipal da Saúde da Região de Fernandópolis) homologou o concurso público 001/2019 no dia 26 de março de 2020, dando por encerradas todas as etapas do previstas no edital.

O certame contemplou os cargos de Analista Clínico; Auxiliar Administrativo; Enfermeiro; Farmacêutico; Motorista / Socorrista; Psicólogo; Rádio-Operador; Recepcionista; Serviços Gerais; TARM Telefonista; Auxiliar de Regulação Médica; Técnico de Enfermagem; e Terapeuta Ocupacional.

Também já foi publicada a convocação dos Técnicos de Enfermagem aprovados nas primeiras posições para apresentarem documentos pessoais (comprovante de residência, certificado conclusão de curso, carteira de trabalho e 02 fotos 03×04 recentes) no CISARF, na rua Sergipe, 660, Jardim Santa Rita.

A lista com os nomes dos convocados pode ser verificada no Diário Oficial do município dos dias 27 de março e 1° de abril, disponíveis no site da Prefeitura de Fernandópolis (www.fernandopolis.sp.gov.br).