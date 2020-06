Cliente pagou “espírito” por ajuda em prova, mas não conseguiu tirar CNH

om a divulgação de novos casos de estelionato envolvendo a falsa vidente Vera Lúcia Nicolitch, 52 anos, mais vítimas estão procurando a Polícia Civil para denunciar que foram alvo da golpista. A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) conduz cinco inquéritos contra a falsária e registrou mais um caso surreal. Um casal amargou um prejuízo de aproximadamente R$ 4 mil após contratar o serviço da golpista.

O marido, um jovem de 24 anos, pagou para que uma “entidade” o ajudasse a passar nas provas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já companheira dele desejava ter os caminhos abertos e se curar de um problema de saúde.

De acordo com as investigações, o casal conheceu Dona Lúcia – nome adotado por Vera Lúcia – após a sogra do homem falar sobre os serviços da sensitiva. Na casa da vidente, o autônomo contou que queria ajuda espiritual para conseguir passar na prova do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Em resposta, a estelionatária disse que seria necessário fazer um “trabalho” que custaria R$ 1 mil, além de outros R$ 300 para comprar uma porção de charutos e três imagens.

A vítima foi obrigada a pedir um empréstimo para pagar pelos serviços de Dona Lúcia. Dias depois, o rapaz foi reprovado na prova e questionou a vidente. Ela respondeu que tinham outros “obstáculos espirituais” e que seria necessário pagar mais R$ 500 com o objetivo de afastar a presença de espíritos malignos que estavam atrapalhando seu sucesso na prova. A vítima desconfiou e não fez o pagamento.