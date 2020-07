Cobra de 3 metros é encontrada em terreno após engolir cachorro

Portal do Holanda

Uma jiboia de três metros de comprimento que teria supostamente engolido um cachorro. O caso aconteceu no bairro Portal do Sol, em João Pessoa.

Para o G1, a polícia informou Polícia Militar, o animal havia engolido um cachorro e estava em processo digestivo e foi encontrada por um trabalhador que limpava o local e acionou a PM. A cobra foi resgatada pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb).

Ainda segundo o site, na segunda-feira (6), uma serpente de 1,5 metro apareceu em uma mata, no bairro do Cristo também na capital. E no último domingo (5), outra jiboia com o mesmo comprimento foi resgatada após ser vista enroscada em um carro estacionado, às margens do açude Jatobá, na cidade de Patos, Sertão do estado.