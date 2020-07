Cobras que voam chocam cientistas; veja vídeo

04/07/2020 as 00:00 | Mundo | Portal do Holanda

Descobertas recentemente, as cobras voadoras ( Chrysopelea paradisi) deixaram os cientistas intrigados. Elas conseguem lançar seus corpos no ar com um movimento que permite que elas voem.

De acordo com o site Science News, os pesquisadores da Virginia Tech, observaram as serpentes com equipamentos de captura de movimento de alta velocidade enquanto elas voavam.

Os cientistas puderam observar que o movimento ondulante que as cobras fazem ao rastejar no chão, as ajuda a saltar de uma árvore para outra.

As cobras voadoras são encontradas no sul e sudeste da Ásia, e possuem um veneno classificado como baixo, logo são inofensivas aos seres humanos.