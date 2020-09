Colaboradora da Santa Casa vence a Covid-19 e Jales fecha agosto com 900 pacientes recuperados

Na última sexta-feira (28) a Santa Casa de Misericórdia de Jales celebrou a alta da paciente e colaboradora Silvilene Cunha, curada da Covid-19. Silvilene é técnica de enfermagem do hospital e pouco depois da alta agradeceu o empenho de todos os colegas durante os dias em que esteve aos cuidados da instituição.

“Hoje quero só agradecer à Deus, minha família e essa grande equipe envolvendo múltiplos profissionais que me acolheram com todo carinho do mundo, me orgulho de fazer parte dessa família Santa Casa de Misericórdia de Jales, agradeço pelas mensagens de carinho, preocupações e orações. Peço à Deus saúde a todos e proteção divina, Deus abençoe vocês! Eterna gratidão!”, disse Silvilene.

A Santa Casa possui ala de Síndromes Gripais que oferece 20 leitos de enfermaria, 1 de UTI Pediátrica e 11 de UTI Adulto e destaca-se pelas iniciativas de saúde frente à pandemia da Covid-19.

Os parágrafos acima foram retirados do site da Santa Casa. Abaixo, o último boletim de agosto:

Na atualização desta segunda-feira, houve em Jales o registro de 69 casos suspeitos notificados para a Covid-19 (Coronavírus), nas últimas 24 horas. Entre estes casos ou outros já notificados anteriormente, 31 testaram como negativos e 16 receberam diagnóstico positivo da Covid-19: mulheres de 25, 28, 30, 42, 46, 50, 53, 54, 57, 66 e 69 anos; homens de 19, 39, 48, 49 e 80 anos.

Os bairros pertencentes às unidades de saúde notificadoras dos casos positivos são: Jacb (01), Arapuã (00), Novo Mundo (04), Núcleo Central de Saúde (04), Oiti (01), São Jorge (02), Municipal (01), Uniamérica (02), Rural (00), e Paraíso (01) e Roque Viola (00).

Mais 17 pessoas diagnosticadas positivas com vírus, cumpriram o período de isolamento e após avaliação médica, são consideradas recuperadas da doença. Reforçamos a importância de ficar em casa. Precisamos diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Seja consciente, USE MÁSCARAS, higienize as mãos e evite aglomerações.

