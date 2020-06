Colisão brutal entre dois caminhões faz duas vítimas fatais da região na Rodovia dos Barrageiros

Um caminhão de frutas com placas da cidade de Santa Salete/SP colidiu brutalmente com um bitrem carregado com cana de açúcar na Rodovia Gérson Dourado de Oliveira, mais conhecida como Rodovia dos Barregeiros em Castilho/SP. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 8 de junho, próximo as 7h00.



Foi necessário um trabalho intenso de mais de duas horas do Corpo de Bombeiros para remoção das vítimas das ferragens do caminhão que transportava frutas. A colisão foi na lateral do caminhão bitrem que fazia o contorno para acessar a Rodovia dos Barrageiros. Conduzindo o caminhão, estavam o motorista, Luiz Antonio Vieira, de Santa Salete e mais uma pessoa, identificada como genro do motorista.



A carga ficou espalhada na rodovia. O caminhão de frutas ficou grudado no bitrem e foi necessária a ajuda de um trator para auxiliar na remoção do mesmo.



Jayme Baltazar da Silva Junior era o rapaz que estava junto com o sogro. Ele trabalhava na RD Alarmes, empresa do ramo de segurança e alarmes gerenciada por Rudson Danilo que prestou homenagem: “Hoje amanheci com uma triste notícia, pois em um grave acidente nosso Funcionario Jayme e seu sogro veio a óbito que Deus te receba de Braços abertos meu amigo pois você vai fazer muita falta aqui entre nós.”



Nossos sentimentos aos amigos e familiares.

foconews