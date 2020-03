COLISÃO EM RODOVIA DE PONTES GESTAL DEIXA DUAS VÍTIMAS FATAIS

ACIDENTE OCORREU NO TREVO DA RODOVIA MIGUEL JABUR ELIAS. NO FIAT/STRADA ESTAVAM MAURÍCIO BRAGA RIBEIRO, DE 47 ANOS – MORADOR DE VOTUPORANGA/SP – E SUA IRMÃ, EUNICE APARECIDA BRAGA RIBEIRO, DE 55 ANOS, QUE FALECERAM. NO FIAT/PALIO, ESTAVA O MÉDICO RESIDENTE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, FÁBIO SVETLIC, DE 34 ANOS, QUE VOLTAVA DE RIOLÂNDIA/SP E, FICOU FERIDO.

Na manhã desta quinta-feira (5), um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na Rodovia Miguel Jabur Elias (SP-479), que liga ao município de Pontes Gestal/SP, resultando em duas pessoas mortas e uma terceira gravemente ferida.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, os carros colidiram no trevo de acesso da rodovia à Pontes Gestal e, com o impacto, os dois ocupantes do Fiat/Strada: Maurício Braga Ribeiro, de 47 anos – morador de Votuporanga/SP – e sua irmã, Eunice Aparecida Braga Ribeiro, de 55 anos, moradora daquele município, faleceram, ambos eram servidores públicos daquela municipalidade.

No outro carro, um Fiat/Palio, estava o médico residente em São José do Rio Preto/SP, Fábio Svetlic, de 34 anos, que voltava de Riolândia/SP, onde presta serviço; ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e ambulância de Pontes Gestal.

A Polícia Rodoviária foi acionada, assim como a unidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais.