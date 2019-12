COLISÃO FRONTAL ENTRE DOIS VEÍCULOS PROVOCA A MORTE DE DUAS PESSOAS NA VICINAL DE ÁLVARES FLORENCE:

Um grave acidente ocorrido por volta de 1 hora da madrugada deste domingo, dia 22, na vicinal que liga Votuporanga a Álvares Florence – km 4 provocou a morte de duas pessoas.

A colisão frontal entre um Chevrolet Monza – placas de Votuporanga e um Honda Civic – cor branca matou dois homens – um passageiro do Civic – o conhecido Kauê Gervilha, de 29 anos de idade, e o motorista do Monza – Rubens Sabino Pereira, de 64 anos de idade.

A motorista do Honda Civic – E.T.G – esposa de Kauê e o filho do casal de dois anos de idade foram socorridos por populares ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga e estado de saúde dos dois são estáveis.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br a família de Votuporanga retornava de Pontes Gestal pela vicinal de Álvares Florence e o motorista do Monza seguia sentido Votuporanga a Álvares Florence. As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

As vítimas

Kauê Gervilha era bancário e trabalhava na agência do Bradesco de Votuporanga. Já o motorista do Monza Rubens Sabino Pereira residia em Álvares Florence.

A Polícia Científica esteve no local para colher informações que possam apontar as causas do acidente. Os corpos foram removidos por volta das 2 horas, para o Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga.]

FOTOS-REPORTAGEM/ Votunews

