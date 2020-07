A colisão entre dois carros provocou o capotamento de um deles na madrugada de hoje (9) em Votuporanga.

O acidente foi no cruzamento das avenidas Wilson de Souza Foz e Nove de Julho.

Com o impacto, um dos veículos ficou com as rodas para cima. Os Bombeiros foram chamados e levaram uma pessoa com ferimentos leves para a Santa Casa.

As causas oficiais do acidente são investigadas pela polícia.

VOTUPORANGA TUDO