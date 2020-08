Com 50.644 diagnósticos em 24h, Brasil tem 3.275.520 de casos de Covid-19

De acordo com a última atualização da situação da epidemia de coronavírus no país, o Brasil chegou a 3.275.520 casos confirmados da doença e 106.523 mortes nesta sexta-feira (14/8). Nas últimas 24h, foram registrados mais 50.644 diagnósticos e 1.060 falecimentos em decorrência da Covid-19.

As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A entidade divulga os números da epidemia diariamente, desde o começo de junho, e os dados servem como base para a tabela oficial do Ministério da Saúde.

Os estados com mais casos confirmados até o momento são São Paulo, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, Maranhão e Distrito Federal, todos com mais de 131 mil pacientes diagnosticados.