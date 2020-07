Com caso suspeito de Covid-19, agência bancária em Jales suspende atendimentos

Quem precisou de atendimento na agência do Banco Itaú em Jales nesta segunda-feira, 13, deu de cara com um aviso que foi colocado na porta principal da agência que dizia que a unidade “está temporariamente fechada devido a um caso de suspeita do novo coronavírus”.



O aviso fixado indica ainda que a medida foi tomada para prevenir os clientes e colaboradores e que os serviços serão retomados quando a atual situação for normalizada e que o cliente pode procurar a agência mais próxima, que fica em Fernandópolis, ou optar pelos canais de atendimento online.

foconews